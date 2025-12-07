Ciclismo | Bugno Colombo Crescioli si incontrano a Dialoghi di sport a Luni
Luni (La Spezia),7 dicembre 2025 – Grazie al Comune di Luni con il sindaco Alessandro Silvestri e il vice nonché assessore allo sport ed appassionato di ciclismo Massimo Marcesini, ha riscosso un grande successo l’incontro “Dialoghi di Sport” dedicato al ciclismo. Gremita la Sala consiliare del comune per ascoltare un grande campione di ciclismo come il bicampione iridato Gianni Bugno presidente della Commissione Tecnica della Lega Professionisti, un altro eccellente atleta come Luca Colombo (due mondiali dilettanti a cronometro a squadre e argento alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992), un giovane di belle speranze come Ludovico Crescioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
