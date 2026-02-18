Incidente sull' Appia ciclista investito | il condente scappa ma poi si consegna

Un incidente sull'Appia a Cisterna ha coinvolto un ciclista investito da un’auto, che poi si è allontanata senza fermarsi. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha urtato il ciclista mentre percorreva la strada, senza accennare a frenare. Dopo aver colpito il ciclista, il veicolo ha proseguito la corsa lungo la carreggiata. La polizia sta cercando di rintracciare il conducente, che si è poi consegnato alle forze dell’ordine poco dopo. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.

E' stato travolto da un'auto mentre percorreva l'Appia, sul territorio di Cisterna, in sella alla sua bicicletta e dopo l'impatto il conducente ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente si è verificato nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, sul territorio di Cisterna e l'uomo investito è un 40enne di nazionalità indiana, rimasto ferito. Dopo la richiesta di soccorso, il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Mentre i militari erano intenti in queste operazioni, il conducente si è presentato spontaneamente.