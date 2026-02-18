Incendio choc nella notte morti diversi adolescenti | soccorsi sul posto cosa è successo

Nella notte, un incendio è divampato sul tetto di un palazzo di cinque piani, causando la morte di cinque adolescenti. Le fiamme hanno preso rapidamente piede, con i soccorritori che sono intervenuti appena hanno ricevuto la chiamata. Tra le persone coinvolte ci sono giovani che stavano passando lì vicino al momento dell’incendio.

Un incendio sviluppatosi nella serata di ieri sul tetto di un edificio residenziale di cinque piani ha causato la morte di cinque adolescenti. I ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, si trovavano in piccoli locali adibiti a deposito, utilizzati secondo le ricostruzioni come punto di ritrovo informale. L'allarme è stato lanciato intorno alle 21, anche se alcune prime ricostruzioni indicano un orario di poco successivo alle 20. Il fattore determinante, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe stato il rapido accumulo di fumo negli spazi, con conseguente perdita di visibilità e ossigeno in tempi molto brevi.