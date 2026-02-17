Barcellona tragico incendio a Manlleu | morti cinque adolescenti

Cinque adolescenti hanno perso la vita e altri quattro sono rimasti feriti in un incendio scoppiato in un condominio a Manlleu, a pochi chilometri da Barcellona. L’incendio si è sviluppato nel cuore della notte, lasciando i residenti senza parole davanti alla scena di distruzione e dolore. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvare le vittime.

(Adnkronos) – Tragedia vicino a Barcellona. Cinque adolescenti sono morti e altri quattro sono rimasti lievemente feriti a causa di un incendio in un condominio a Manlleu. Lo riferiscono i media spagnoli dopo l'allarme scattato ieri sera alle 21. Le fiamme sarebbero partite da un ripostiglio usato come abitazione sul tetto di un palazzo.