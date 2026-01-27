Sannino riflette sulla sua carriera, spiegando perché non desidera tornare in Italia. Descrive le esperienze vissute in manicomio e le difficoltà incontrate, tra cui la proposta di Zamparini di un investimento economico. Un racconto che offre uno sguardo personale sulla sua vita professionale e sulle scelte fatte, lontano dai riflettori e dalle pressioni del calcio italiano.

Non voglio entrare in una centrifuga. Al manicomio ho conosciuto la sofferenza vera.Zamparini voleva darmi 500mila euro”. Beppe Sannino, 68 anni, allenatore del Bellinzona, seconda serie svizzera ha al suo attivo sei promozioni, quattro campionati vinti, una panchina d’oro di Serie C e un’altra d’argento, più svariate dimissioni. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato la sua vita. LE NOVE DIMISSIONI “Io sono così: parlo in faccia. Mi sono dimesso per dignità lasciando dei soldi. Al Watford salutai 550mila sterline dopo 4 vittorie nelle prime 5. E dopo aver vinto la prima partita della storia del Carpi in A, dissi che era tutta di Castori, non mia”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Sannino si racconta: "Tornare in Italia? No"

Beppe Sannino, attuale allenatore del Bellinzona, riflette sul suo passato e sulle sfide vissute in Italia, tra esperienze di sofferenza e momenti di successo.

