Il Texas fa causa a TP-Link | accuse di marketing ingannevole e rischi per la sicurezza nazionale

Il Texas ha intentato una causa contro TP-Link, accusando l’azienda di pratiche di marketing ingannevoli e di mettere a rischio le reti americane. La disputa nasce dopo che le autorità statali hanno scoperto che alcuni dispositivi della società potrebbero favorire attività di spionaggio. In particolare, si segnalano problemi di sicurezza legati a funzionalità nascoste nei router venduti negli Stati Uniti.

Texas contro TP-Link: Accuse di Spionaggio e la Sicurezza delle Reti Americane nel Mirino. Il Texas ha citato in giudizio TP-Link Systems, il colosso mondiale dei dispositivi di rete, accusando l’azienda di pratiche commerciali ingannevoli e di aver esposto milioni di utenti americani a rischi per la sicurezza nazionale. L’azione legale, annunciata il 18 febbraio 2026 dal procuratore generale Ken Paxton, solleva interrogativi sulla reale sicurezza dei prodotti TP-Link e sulla potenziale vulnerabilità a minacce cibernetiche legate a operazioni di spionaggio orchestrate dalla Cina. Le Indagini e le Preoccupazioni Crescenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

