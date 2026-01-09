TP-Link al CES2026 presenta Aireal un’intelligenza artificiale pensata per semplificare l’uso e la configurazione dei dispositivi smart in casa

Al CES 2026, TP-Link ha presentato Aireal, un assistente basato su intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei dispositivi smart e delle reti domestiche. Questa tecnologia mira a rendere più immediato e intuitivo l’utilizzo di connessioni Wi-Fi e dispositivi smart, migliorando l’esperienza utente e facilitando configurazioni e operazioni quotidiane. Aireal rappresenta un passo avanti nella domotica, offrendo soluzioni più accessibili e efficienti.

TP-Link ha annunciato al CES 2026 Aireal, un nuovo assistente AI progettato per operare in modo trasversale su dispositivi di rete e smart home del gruppo, rendendo le connessioni e l'utilizzo più veloci e semplici da gestire, dunque permettendo all'azienda di trasformare per i propri clienti attività complesse, legate al Wi-Fi e alla smart home, in operazioni intuitive. Questa intelligenza integrata è resa possibile dall'AI multi-categoria di Aireal, sviluppata per funzionare in modo fluido su router, videocamere, sistemi di illuminazione e altri dispositivi. L'approccio olistico sostituisce la navigazione complessa nei menu dunque con un controllo più semplice: gli utenti possono, ad esempio, effettuare la diagnostica di problemi con i dispositivi descrivendoli in modo pratico, senza, dover rendere eccessivamente tecnica la spiegazione.

