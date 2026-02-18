Il tema del femminicidio affrontato con i minori dell’IPM di Airola

Il femminicidio è stato al centro di un incontro all’IPM di Airola, perché molte vittime sono minori coinvolti in situazioni di violenza. Durante il convegno “Realtà e verità di chi ha vissuto”, i relatori hanno affrontato le conseguenze di questi drammi sui giovani e le famiglie. Tra i partecipanti, esperti e rappresentanti istituzionali hanno condiviso esperienze e strategie di intervento. È stato discusso anche come il sistema penale e sociale possa supportare chi si trova in situazioni di violenza di genere. L’evento ha coinvolto diversi professionisti del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi si è tenuto un convegno all’ IPM di Airola (Benevento) “Realtà e verità di chi ha vissuto” con i relatori: Giovanni Saladino neurologo psicoterapeuta, Celeste Giordano psicologa psicoterapeuta IPM Airola, Giulia Magliulo Direttrice IPM, il Garante regionale della Campania Samuele Ciambriello, la Garante della provincia di Benevento Patrizia Sannino, Don Liberato Maglione cappellano IPM Airola e Dina Scialdone Presidente Associazione Origene “il presente nel futuro”. Dopo aver dato il Suo benvenuto ai presenti, la Direttrice affronta il tema del femminicidio che definisce come la “cultura dell’odio” da cui nasce la violenza e che va combattuta con la “cultura dell’educazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il tema del femminicidio affrontato con i minori dell’IPM di Airola Leggi anche: Lavori all’Ipm di Airola, Maglione: “Risultato frutto del mio impegno, lascio le passerelle agli altri” Leggi anche: Sicurezza a Cesena, Pascarella (Forza Italia): "Tema affrontato con inerzia e superficialità" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri: Rigenerare le coscienze è importante; Marina Terragni alla Commissione femminicidio: Sessualità ragazze: si torna indietro; L’angelo del focolare con Emma Dante: il femminicidio in scena; Consulta delle Donne Amministratrici di ANCI Lazio a Zagarolo: approvato il Documento sul Bilancio di Genere. Al Branchina di Adrano la toccante testimonianza contro il femminicidio di Vera Squatrito, madre di Giordana Di StefanoAl Branchina di Adrano si è svolto un significativo incontro dedicato al tema del femminicidio, che ha visto la partecipazione della signora Vera Squatrito e della dott.ssa Elena Portale, rivolto […] ... blogsicilia.it Il femminicidio di Zoe Trinchero dice tanto sugli uomini che uccidono, ma anche del nostro razzismoIl femminicidio di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni da un ragazzo incapace di accettare un rifiuto, riporta al centro il tema della violenza di genere e ... fanpage.it COMINICATO UFFICIALE IL PROGRAMMA DI SABATO 14 DEL CARNEVALE AIROLANO È REINVIATO, CAUSA ALLERTA METEO, ALLA MATTINA DELLA DOMENICA 15 A PARTIRE DALLE ORE 10,00 CON L'ARRIVO DEI CARRI ALLEGORICI E TU facebook