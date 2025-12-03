Lavori all’Ipm di Airola Maglione | Risultato frutto del mio impegno lascio le passerelle agli altri
Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Pasquale Maglione. I lavori relativi alla facciata dell'IPM di Airola sono al nastro di partenza. Dopo la richiesta di occupazione di suolo pubblico si conclude un percorso burocratico tortuoso che ha segnato l'avvio di questo intervento di grande importanza, che si unisce ai lavori interni. È doveroso da parte mia ringraziare coloro i quali hanno in questi anni, dall'erogazione dei fondi nel 2019 all'inizio dei lavori di oggi, seguito l'intero iter e aiutato a superare gli innumerevoli ostacoli. I lavori sulla facciata restituiranno la dignità che merita la storia che contraddistingue il palazzo che ospita l'IPM.
