il sassuolo fa i conti la statistica blinda la a

Il Sassuolo si prepara a fare i conti con la matematica, dopo aver raggiunto i 32 punti e consolidato la sua posizione in classifica. La vittoria di Cagliari-Lecce ha rafforzato le speranze di mantenere la categoria, rendendo più concreta la possibilità di salvarsi. Con questa quota, i neroverdi sono più vicini che mai a toccare il traguardo della salvezza, che rimane l’obiettivo principale di questa fase di campionato.

Premessa. E’ un gioco, e come tale va preso. Ma passata quota 30 e completata, con Cagliari-Lecce, quella 25ma giornata che prelude, di fatto, al terzo e ultimo terzo della stagione il ‘gioco’ si fa interessante, anche perché premia quel Sassuolo che, con i suoi 32 punti, non è mai stato così vicino a quella salvezza che era – e resta, ci mancherebbe – il traguardo stagionale. Ebbe, il traguardo è ancora da tagliare, ma sembra essere prossimo, nel senso che la matematica di oggi (la terz’ultima, ovvero la Fiorentina, se viaggia a questa media chiude a 32, quindi ci si salva a 33) mette in condizione il Sassuolo di giocarsi qualcosa di più di tre punti già venerdi sera contro il Verona, atteso al Mapei Stadium, anche se la convenzione la ‘tranquillità’ la piazza a 40 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

