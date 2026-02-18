Il rumore del silenzio | a Ortona un convegno in occasione del Giorno del ricordo

Il Comune di Ortona organizza il convegno “Il rumore del silenzio” per il Giorno del Ricordo, che si terrà venerdì 20 febbraio alle 9. La causa è il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento coinvolge storici e testimoni diretti, che condividono testimonianze e analisi sul dramma vissuto. La sala consiliare si riempirà di interventi e ricordi, portando alla luce storie poco conosciute. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi nel tempo.

Il Comune di Ortona promuove il convegno "Il rumore del silenzio", in programma venerdì 20 febbraio, alle ore 9.30, al cinema auditorium Zambra, in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo. Seguiranno gli interventi di Roberto Menia, estensore della legge 30 marzo 2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo, del senatore Etelwardo Sigismondi, di Antonio Fares della Società Dalmata di Storia Patria e di Carlo Alberto Agostinis, testimone dell'esodo. Interverranno inoltre il consigliere regionale Francesco Prospero, presidente dell'Osservatorio regionale per la Legalità, e l'assessore comunale alla Cultura, Italia Cocco.