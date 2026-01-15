Kate Middleton e William il nuovo annuncio del Palazzo
Il Palazzo ha annunciato la partecipazione congiunta di Kate Middleton e William a un evento pubblico di rilevanza. La coppia reale si presenta nuovamente insieme, sottolineando il loro impegno istituzionale e il ruolo nel rappresentare il Regno Unito. Questa apparizione conferma l’importanza di mantenere un rapporto costante con il pubblico e le istituzioni, consolidando la presenza della famiglia reale nel contesto quotidiano e ufficiale.
Kate Middleton e William si mostrano nuovamente insieme per un impegno pubblico di grande importanza. A darne l ‘annuncio ufficiale è stato Kensington Palace. Ma non è l’unica novità che riguarda il Principe e la Principessa del Galles. Infatti, il 26 febbraio uscirà in Gran Bretagna il primo libro che parla congiuntamente di entrambi. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton, l’annuncio del Palazzo. Dopo aver ammirato William e Kate visitare assieme il Charing Cross Hospital di Londra e dopo aver appreso che Lady Middleton ospiterà al castello di Windsor la squadra femminile inglese di rugby il prossimo 15 gennaio, Kensington Palace ha dato un altro entusiasmante annuncio. 🔗 Leggi su Dilei.it
