Il parere è dubitativo ma la maggioranza è certa | gli atti di giunta sono insindacabili

Il consiglio comunale di Lecce ha approvato una modifica al regolamento che limita i referendum sugli atti di giunta. La decisione, presa con il sostegno della maggioranza, vieta di sottoporre a consultazione popolare le delibere amministrative. Questa scelta ha suscitato dubbi tra alcuni consiglieri di opposizione, che temono un indebolimento della partecipazione cittadina. La discussione si è concentrata sulla possibilità di coinvolgere i cittadini in decisioni importanti. La nuova norma entrerà in vigore nei prossimi mesi, modificando le modalità di consultazione.

Il centrodestra ha approvato la modifica al regolamento sulle consultazioni popolari, limitando il perimetro del referendum abrogativo. Dietro la forzatura giuridica c'è la proposta di ampliamento della rete del filobus Quel progetto, infatti, non era mai stato illustrato ai cittadini, ma era stato svelato dalla minoranza solo dopo che Palazzo Carafa aveva trasmesso atti ed elaborati al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in adesione a un bando per ottenere il finanziamento necessario (circa 120 milioni di euro). Circa metà dell’importo richiesto riguarda l’implementazione della rete del filobus, cioè l’installazione di centinaia di altri pali e di nuovi cavi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

