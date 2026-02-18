Il nuovo look del Colosseo non convince la stampa estera | cosa viene criticato

Il restauro del Colosseo, completato di recente, ha suscitato dure critiche dalla stampa internazionale. I giornalisti stranieri puntano il dito contro le modifiche apportate alla superficie esterna, giudicandole troppo invasive e poco rispettose dell’aspetto originale. Alcuni osservano che le nuove strutture di sostegno sono troppo visibili e rovinano la vista storica del monumento. La decisione di intervenire in modo così radicale ha diviso l’opinione pubblica e gli esperti del settore. Molti si chiedono se si sarebbe potuto intervenire in modo più delicato.

Con il recente restauro della sua area esterna, il Colosseo ha cambiato volto ed è prepotentemente tornato al centro del dibattito internazionale, con la stampa estera che non è stata di certo tenera nei confronti dei cambiamenti. Il risultato degli interventi di riqualificazione del celeberrimo anfiteatro romano, tra i monumenti più visitati al mondo, infatti, sembrano non aver affatto convinto parte degli osservatori stranieri, che non hanno perso occasione per accendere una discussione sul rapporto tra tutela del patrimonio storico e interventi contemporanei nei luoghi simbolo della storia.

