La Metro C sotto il Colosseo incanta l’estero | cosa ha scoperto e celebrato la stampa estera

L’apertura della Metro C sotto il Colosseo ha suscitato entusiasmo internazionale, con la stampa estera che celebra questa straordinaria fusione tra ingegneria moderna e archeologia millenaria. La fermata Colosseo-Fori Imperiali si distingue come un capolavoro di maestria, attirando l’attenzione dei principali quotidiani mondiali e confermando Roma come simbolo di innovazione e rispetto per il suo patrimonio storico.

Il mondo intero ha deciso di celebrare Roma e l’apertura della Metro C (in particolare la fermata Colosseo-Fori Imperiali): un’opera immensa che riesce a unire ingegneria e archeologia in uno straordinario e maestoso esempio che ha catturato l’attenzione della stampa estera e dei principali quotidiani internazionali. Tanti infatti sono stati i titoli dedicati alla Città Eterna e al fatto che sia riuscita a far dialogare il suo passato millenario con le esigenze di una capitale contemporanea, trasformando un’infrastruttura importante in un’esperienza culturale senza precedenti. La stampa estera celebra Roma e l’apertura della nuova fermata Metro C Colosseo-Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Funweek.it

