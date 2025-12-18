La Metro C sotto il Colosseo incanta l’estero | cosa ha scoperto e celebrato la stampa estera
L’apertura della Metro C sotto il Colosseo ha suscitato entusiasmo internazionale, con la stampa estera che celebra questa straordinaria fusione tra ingegneria moderna e archeologia millenaria. La fermata Colosseo-Fori Imperiali si distingue come un capolavoro di maestria, attirando l’attenzione dei principali quotidiani mondiali e confermando Roma come simbolo di innovazione e rispetto per il suo patrimonio storico.
Il mondo intero ha deciso di celebrare Roma e l’apertura della Metro C (in particolare la fermata Colosseo-Fori Imperiali): un’opera immensa che riesce a unire ingegneria e archeologia in uno straordinario e maestoso esempio che ha catturato l’attenzione della stampa estera e dei principali quotidiani internazionali. Tanti infatti sono stati i titoli dedicati alla Città Eterna e al fatto che sia riuscita a far dialogare il suo passato millenario con le esigenze di una capitale contemporanea, trasformando un’infrastruttura importante in un’esperienza culturale senza precedenti. La stampa estera celebra Roma e l’apertura della nuova fermata Metro C Colosseo-Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche: Metro C senza (s)campo. Capezzone: "Ecco cosa abbiamo scoperto"
Leggi anche: Metro M2 di Milano chiusa tra Famagosta e Assago, in servizio i bus sostitutivi: cosa sta succedendo
Sito Istituzionale | Metro C: aperte le stazioni Colosseo e Porta Metronia; Colosseo-Fori Imperiali: la nuova stazione della Metro C nel cuore dell’Antica Roma; Metro C, aperte fermate Colosseo e Porta Metronia, conto alla rovescia per Venezia, Chiesa Nuova, Mazzini e Clodio; Roma, Metro C: inaugurate le due nuove stazioni museo Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia.
La Metro C sotto il Colosseo incanta l’estero: cosa ha scoperto (e celebrato) la stampa estera - La stampa estera celebra Roma e la Metro C sotto il Colosseo: un’opera che trasforma il trasporto urbano in cultura. msn.com
Metro C a Roma, aprono le fermate di Colosseo e Porta Metronia - Attese da anni, dopo oltre 13 anni di lavori, oggi il taglio del nastro per le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. ansa.it
Salvini in Metro C al Colosseo: Archeostazione unica al mondo, sarà la più "instagrammata" di sempre - 30 metri sotto uno dei simboli del mondo, nasce una fermata che non è solo metropolitana, ma un miracolo dell’ingegneria italiana. ilgiornale.it
Come si scava una stazione della metro C di Roma Vi portiamo sotto al Colosseo per mostrarvelo
Metro C: la storia sotto Roma x.com
La Metro C arriva al Colosseo. E Roma scende sotto terra per raccontarsi. Da oggi le nuove stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia sono operative. Non è solo un traguardo per la mobilità: è un’esperienza che cambia il modo di muoversi in città. S - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.