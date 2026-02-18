Il miracolo di Insieme per Fily Un maxi assegno contro i tumori

Il progetto Insieme per Fily ha raccolto 670mila euro in otto anni, in risposta alla battaglia contro l’osteosarcoma iniziata dalla famiglia di Fily. La somma proviene da donazioni di singoli e associazioni locali, che hanno deciso di sostenere la ricerca e le famiglie colpite dalla malattia. Recentemente, i fondi sono stati consegnati con un maxi assegno durante una cerimonia pubblica, attirando l’attenzione di molti cittadini.

In 8 anni sono stati raccolti ben 670mila euro destinati alla ricerca contro l’ osteosarcoma e al sostegno delle famiglie che vivono la malattia insieme ai loro ragazzi. È l’incredibile risultato di Insieme per Fily onlus, fondata a Misinto in ricordo di Filippo Finocchio. L’altro Ieri, nel giorno in cui, 8 anni fa, Filippo venne a mancare, a causa della malattia, l’associazione fondata dai suoi genitori con un gruppo di amici ha aggiornato il totale dei fondi raccolti e consegnati all’ Istituto tumori di Milano. Nel solo 2025 sono stati aggiunti ben 120mila euro. Un risultato straordinario, raggiunto grazie alle numerose iniziative sul territorio tra feste, spettacoli e tornei, oltre ai banchetti di vendita con i prodotti per Pasqua e Natale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il miracolo di Insieme per Fily. Un maxi assegno contro i tumori Miracolo ’CellaMusica’: "Agenti e detenuti suonano insieme. Il sogno? Sanremo"L'iniziativa ‘CellaMusica’ nasce dalla collaborazione tra agenti penitenziari e detenuti, che condividono momenti di musica insieme. Leggi anche: Arriva il maxi assegno per questi cittadini a fine dicembre: ottima notizia per molti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il miracolo di Insieme per Fily. Un maxi assegno contro i tumori; Romeo, il gatto con la Felv adottato e il miracolo di Grisette, anche lei positiva; Due anni dopo l’incendio il miracolo della solidarietà; Tatarella unisce La Russa e D'Alema. Con lui il miracolo del dialogo. Il miracolo di Insieme per Fily. Un maxi assegno contro i tumoriIn 8 anni sono stati raccolti ben 670mila euro destinati alla ricerca contro l’osteosarcoma e al sostegno delle famiglie ... ilgiorno.it Quando inizia il Carnevale Domani 10 Febbraio, insieme al MIRACOLO: SCONTO -50% su Costumi ed Accessori! (Sì, proprio metà prezzo. No, non è uno scherzo di Carnevale) Offerta valida in tutti i nostri store, scopri dove trovare quello più vicino a te: https facebook