Miracolo ’CellaMusica’ | Agenti e detenuti suonano insieme Il sogno? Sanremo

L'iniziativa ‘CellaMusica’ nasce dalla collaborazione tra agenti penitenziari e detenuti, che condividono momenti di musica insieme. L’obiettivo è promuovere inclusione e riabilitazione attraverso il talento musicale, con il sogno di arrivare a Sanremo. Ideata da Giancarlo Battista, assistente capo della polizia penitenziaria a Siena, questa esperienza dimostra come l’arte possa favorire il dialogo e il riscatto sociale.

di Laura Valdesi SIENA L'idea? Merito di Giancarlo Battista, 53 anni, sposato con due figlie. Professione assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria nel carcere di Santo Spirito. Conosce da 29 anni il ritmo della vita fra quelle antiche mura. Gettando il cuore oltre l'ostacolo ha trasformato in progetto musicale e umano il ventaglio di emozioni di chi sta dietro le sbarre. Portando all'esterno storie di libertà e di riscatto, di creatività che oltrepassano le pareti della detenzione. Prima creando una rock band, i 'CellaMusica', dove agenti e detenuti suonano insieme. Poi registrando con essa un disco 'InnocentEvasione' che è già su You tube e Spotify.

