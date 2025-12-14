David chi è il figlio di Riccardo Cocciante e cosa fa nella vita | lavoro fidanzata

David, figlio di Riccardo Cocciante, mantiene un rapporto stretto con il padre e ha scelto di seguire le sue orme nel mondo della musica. La sua carriera si sviluppa nel settore musicale, dove si dedica con passione e impegno, distinguendosi per il suo talento e la sua determinazione.

David è il primo e unico figlio di Riccardo Cocciante, ha un bel rapporto con il padre e nella vita ha intrapreso una professione che lo porta a lavorare con la musica. Non è un cantante ma unito la sua passione per le canzoni a quella per la cultura e i l graphic design. Tutte le informazioni sono trapelate dalle poche interviste rilasciate da Cocciante dato che, di comune accordo con la moglie, ha preferito non rivelare altri dettagli della sua vita matrimoniale, preferendo parlare solo di musica e arte Riccardo Cocciante, chi è e che lavoro fa il figlio. Come riportano i pochi dettagli sulla biografia del figlio di Riccardo Cocciante, David è nato nel 1990 ed è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e della moglie, la francese Catherine Boutet. Metropolitanmagazine.it

David Cocciante, figlio Riccardo Cocciante/ Il cantante spiega il loro rapporto: “Penso abbia capito che…” - David Cocciante, chi è il figlio di Riccardo Cocciante avuto nel 1990 da Catherine Boutet: "Nei miei confronti è tenero ma anche critico" ... ilsussidiario.net

Quanti figli ha Riccardo Cocciante? Chi è e che lavoro fa oggi David - Scopri tutti i dettagli su moglie e figli di Riccardo Cocciante: età, vita privata, carriera e dove vive David, l'unico erede del celebre cantautore. tag24.it