Il miglior abbigliamento termico uomo per allenarti all' aria aperta anche quando fa freddo

Una nuova linea di abbigliamento termico uomo è arrivata sul mercato, perché molte persone vogliono allenarsi all’aperto anche durante le giornate fredde. La collezione include giacche e maglie studiate per mantenere il calore senza rinunciare alla comodità, con tessuti tecnici che si adattano a ogni movimento. Un esempio concreto è la felpa con inserti isolanti, ideale per le sessioni di corsa mattutina.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Chi ha detto che l' abbigliamento termico è necessario solo in inverno. E' il miglior alleato possibile per fare sport outdoor: dalla corsetta mattutina con il freddo pungente a quella serale, la gita in montagna per la camminata al rifugio, o semplicemente la partitella a calcio. Per praticare sport all’aperto d'inverno è fondamentale scegliere il giusto abbigliamento: caldo, certamente, ma anche traspirante e performante allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

