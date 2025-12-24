uomo uccide il figlio della sua ex tortura lei e fa saltare in aria la casa

Un ragazzo britannico di 13 anni è morto in Portogallo dopo essere stato accoltellato nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il presunto responsabile sarebbe l’ex partner della madre, trovato a sua volta senza vita all’interno della stessa casa. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Casais, nel comune di Tomar, circa 145 chilometri a nord-est di Lisbona. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione per possibile violenza domestica e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Nacional Republicana (GNR). All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato il minore e l’ uomo con gravi ferite da arma da taglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

