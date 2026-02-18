Il duo Perpich-Orlando si esibisce alla Casa del Petrarca a causa della richiesta di musica dal vivo crescente in città. La serata offre un'occasione per ascoltare melodie autentiche in un ambiente accogliente, attirando un pubblico appassionato.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Ad Arezzo continua l’iniziativa culturale di ampio respiro, che risponde a quella che per molti è una necessità culturale: poter ascoltare e fruire di buona musica dal vivo. “UT ART – Arezzo Music Festival” è la stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione Culturale D.I.M.A. che si propone come un nuovo e originale punto di riferimento per la vita cittadina. La prima edizione di UT ART – Arezzo Music Festival si presenta ricca e variegata, articolata in sette concerti, da gennaio a giugno 2026, tutti ospitati nella davvero suggestiva cornice di Casa Petrarca, luogo simbolo della cultura e della memoria aretine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il duo Perpich-Orlando alla Casa del Petrarca

