paolo di tarso nella riflessione contemporanea alla casa del petrarca

La riflessione contemporanea su Paolo di Tarso sarà al centro di un evento alla Casa del Petrarca, ad Arezzo, il 31 gennaio alle 17:00. L'incontro offrirà spunti di approfondimento sulla figura e il pensiero di Paolo, stimolando un dialogo tra passato e presente. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in via dell’Orto 28, contribuendo alla riflessione culturale della comunità locale.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Sabato 31 gennaio alle ore 17,00 la Casa del Petrarca, in via dell’Orto 28, ad Arezzo ospita l’incontro sul tema Paolo di Tarso nella riflessione contemporanea. Parteciperanno il prof. Paolo Nepi, Università di Roma Tre, autore del volume Paolo di Tarso, nostro contemporaneo, Edizioni AVE, Roma 2024, e i proff. Gabriele Boccaccini, University of Michigan, e Giulio Mariotti, ISSR “R. Guardini” di Trento, autori del volume Paolo di Tarso, un ebreo del suo tempo, Editore Carocci, Roma 2025. Interverranno il prof. Arnaldo Marcone, Università Roma Tre e la dr.ssa Francesca Lorenzini, Università Roma Tre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

