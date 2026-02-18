Il Board of peace fa un po’ ridere sì ma lo snobismo umanitario è decisamente più ridicolo

Il Board of Peace suscita ilarità perché il suo atteggiamento sembra troppo presuntuoso, mentre l'atteggiamento umanitario eccessivo rischia di risultare ancora più ridicolo. Chi si dedica troppo alla buona coscienza dà l'impressione di essere un snob, e questa sensazione si accentua quando si osservano le azioni del Board, che spesso appare più interessato all'apparenza che a risultati concreti. Un esempio evidente è la scarsa efficacia delle iniziative promosse, che spesso finiscono per sembrare simboliche più che utili.

Board of Meloni. Tajani pronto a volare in America, la Germania diserta. L'opposizione unita usa le parole di Marina B. contro Trump Chi esagera con la buona coscienza assomiglia a uno snob. Il Board of Peace fa un po’ senso e un po’ ridere. Perché Trump ha creduto a chi gli ha detto che è Ciro il Grande e si è nominato presidente a vita del Board. Perché c’è una tassa di ingresso al club di un miliardo di dollari. Perché l’istituzione insediata incredibilmente a Davos, la capitale della finanza mondiale, fu preceduta da un video straordinario, con Casino e Bordelli e Grand Hotel e altri segni da residenza padronale, statue d’oro del presidente a vita, immagini della riviera di Gaza sovrapposte in maniera ributtante ai panorami di distruzione di una guerra spietata, un video concepito per far vergognare il presidente e Netanyahu, distesi a bordo piscina con le cannucce e le bibite, ma riciclato inconsapevolmente come vittoria del business immobiliare sulla guerra dal sito della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

