Mondo più pacifico di un anno fa | prende forma il Board of Peace di Trump

In occasione del World Economic Forum, si sta svolgendo la firma ufficiale del Board of Peace, un’iniziativa internazionale promossa da Donald Trump. Questo nuovo organismo mira a promuovere la stabilità e la cooperazione globale, segnando un passo verso un mondo più pacifico rispetto all’anno precedente. L’articolo è in aggiornamento con ulteriori dettagli sull’evento e sui suoi obiettivi.

Articolo in aggiornamento È in corso, a margine del World Economic Forum, la cerimonia di firma della carta istitutiva del Board of Peace, l’iniziativa internazionale promossa da Donald Trump. " Tutti vogliono essere parte di questa giornata e stiamo lavorando con molti altri inclusi l'Onu ", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti alla cerimonia di in corso a Davos. " La pace in Medio Oriente oggi c'è ", ha aggiunto. Alla vigilia dell’evento, il quadro che è emerso, tuttavia, è quello però di un debutto divisivo, segnato da adesioni selettive e da assenze politicamente rilevanti, soprattutto in ambito europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Onu: arriva l’ok alla risoluzione Usa per Gaza. Astenute Cina e Russia. Trump: «Board of Peace presieduto da me con i leader più rispettati del mondo»

Board of Peace, Netanyahu accetta l’invito di TrumpIl 21 gennaio, durante il World Economic Forum di Davos, si terrà la cerimonia di firma del Board of Peace, istituito da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e favorire la risoluzione dei conflitti internazionali.

