Igor torna la Champions | andata del derby con Scandicci

Igor Volley di Lorenzo Bernardi torna a giocare in Champions League dopo mesi di attesa, e questa sera alle 18 affronta Scandicci in un derby decisivo. La partita, trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Now, Dazn ed Eurovolley Tv, mette in palio un pass per i quarti di finale della CEV Champions League. La squadra di casa cerca di riscattarsi dopo alcune sconfitte recenti, mentre gli ospiti vogliono confermare il buon momento di forma.

Le azzurre, alla loro ottava partecipazione alla competizione, sono pronte a vivere il doppio derby con l'obiettivo di conquistare per la quinta volta l'accesso ai quarti di finale della massima competizione per club. Di contro Scandicci, che per la prima volta incrocia Novara in una competizione internazionale, va a caccia del pass per il prossimo turno forte del secondo posto in campionato e del Mondiale per Club vinto a fine 2025. Promette spettacolo il duello tra l'opposto della nazionale italiana Ekaterina Antropova e quello della Igor Volley Tatiana Tolok, miglior marcatrice della fase a gironi con 136 punti messi a segno in 6 partite.

