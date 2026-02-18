I volti della solidarietà lo scrittore Fabio Geda racconta il lavoro delle ong in Angola nel reportage La casa dell' attesa

Fabio Geda ha deciso di raccontare il suo viaggio in Angola, dove ha visto da vicino il lavoro delle ONG che aiutano i bambini orfani. La causa è l’emergenza umanitaria causata dalla povertà e dai conflitti locali. Durante il suo soggiorno, ha incontrato famiglie che vivono in tende di plastica e bambini che studiano all’aperto, senza accesso a cure adeguate. Sabato 20 febbraio, alle 21, alla Fabbrica delle Candele, presenterà il suo nuovo libro,

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele si torna a parlare di letteratura con la presentazione del libro “La casa dell'attesa", il nuovo lavoro narrativo dello scrittore Fabio Geda. Uscito a marzo 2025, l’ultimo libro dell'autore è un reportage che racconta di un viaggio in Angola, alla scoperta dell’intervento dell'organizzazione non governativa Medici con l'Africa Cuamm di cui nel libro si racconta l'attività grazie allo sguardo dei medici e dei cooperanti attivi sul territorio. Un contributo, il loro, che l'ong porta avanti dal 1950 lavorando assiduamente per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

