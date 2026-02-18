I volti della solidarietà lo scrittore Fabio Geda racconta il lavoro delle ong in Angola nel reportage La casa dell' attesa

Fabio Geda ha deciso di raccontare il suo viaggio in Angola, dove ha visto da vicino il lavoro delle ONG che aiutano i bambini orfani. La causa è l’emergenza umanitaria causata dalla povertà e dai conflitti locali. Durante il suo soggiorno, ha incontrato famiglie che vivono in tende di plastica e bambini che studiano all’aperto, senza accesso a cure adeguate. Sabato 20 febbraio, alle 21, alla Fabbrica delle Candele, presenterà il suo nuovo libro,

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele si torna a parlare di letteratura con la presentazione del libro “La casa dell'attesa", il nuovo lavoro narrativo dello scrittore Fabio Geda. Uscito a marzo 2025, l’ultimo libro dell'autore è un reportage che racconta di un viaggio in Angola, alla scoperta dell’intervento dell'organizzazione non governativa Medici con l'Africa Cuamm di cui nel libro si racconta l'attività grazie allo sguardo dei medici e dei cooperanti attivi sul territorio. Un contributo, il loro, che l'ong porta avanti dal 1950 lavorando assiduamente per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Racconti dall'Angola, al liceo scientifico l'autore Fabio Geda presenta "La casa dell'attesa" Leggi anche: Torna anche nel 2026 il calendario "Gente gentile": 12 volti della solidarietà a Roma Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo in Calabria: vescovi, vicinanza e solidarietà alle popolazioni; Commémor’Action alle frontiere: contro il regime di morte che uccide e fa sparire; Olimpiadi Milano Cortina, il Cio squalifica Heraskevych per il suo casco con i volti dei 24 atleti ucraini morti. La replica: Presenteremo un ricorso al Tas; Bring them home! Costruiamo la solidarietà. Contro la nuova dottrina Monroe. I volti della solidarietà Incontriamoci in ZonA Stare insieme è la ricetta contro le nuove povertàNe parliamo con Giovanni Ghini fino a poche settimane fa presidente della Fratellanza Militare di Firenze e membro del Gruppo di coordinamento di Anpas Firenze. «I nuovi poveri iniziano a essere le ... lanazione.it I volti della solidarietà Incontriamoci in ZonA. Stare insieme è la ricetta contro le nuove povertàQuattro giorni per incontrarsi e divertirsi ma anche per riflettere, tra musica, spettacoli e incontri. Questo il filo conduttore di Incontriamoci in ZonA, il primo festival di Anpas Zona Fiorentina ... lanazione.it Cooperazione internazionale in ambito sanitario: una serata con Fabio Geda Giovedì 19 febbraio alle 21:00 a Ca’ Vaina, vi aspettiamo per una serata speciale dedicata alla cooperazione internazionale in ambito sanitario insieme a Cuamm Bologna. Ospit facebook