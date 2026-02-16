Racconti dall' Angola al liceo scientifico l' autore Fabio Geda presenta La casa dell' attesa

Oltre all’autore, saranno presenti Giulia Papetti, Referente Emilia-Romagna Cuamm e Lucrezia Lisco, pediatra Ausl Romagna e volontaria Cuamm. L’incontro, riservato agli studenti della scuola e alle loro famiglie, sarà un'occasione di riflessione sulla solidarietà, la cooperazione internazionale e le sfide della medicina di frontiera, dove curare è “prendersi cura” di un’intera comunità. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana .🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il primo appuntamento di Leggermente 2026 ha visto protagonista Fabio Geda con il suo libro

La Regione ha approvato la proposta di istituire il liceo scientifico a Pomposa, a Codigoro, al fine di ridurre il pendolarismo degli studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.