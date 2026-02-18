I pezzi di nerd all' Astra | Ho adottato mio fratello

I membri della compagnia I Pezzi di Nerd portano sul palco dell'Astra la loro commedia

Risate e disastri domestici sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra. La rassegna Giovani a Teatro con 1 euro, destinata agli under 26, prosegue giovedì 19 febbraio, ore 21, con Ho adottato mio fratello, commedia della compagnia I Pezzi di Nerd costruita sul ritmo e sull’effetto domino degli equivoci. Mirko Cannella, Nicolò Innocenzi, Michele Iovane e Jey Libertino danno vita a una macchina comica dai tempi serrati, dove la convivenza quotidiana scivola rapidamente in un’escalation di caos e gag. Ne emergono tensioni familiari, pregiudizi nascosti e fragilità condivise, con le musiche verdiane che, intervenendo nei momenti di vita quotidiana, creano un contrasto ironico con le situazioni domestiche.🔗 Leggi su Veronasera.it

