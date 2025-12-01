Una cosa mai vista! Rigore decisivo il portiere distrae l' attaccante così

Nel playoff salvezza della seconda divisione norvegese tra Brattvåg e Moss, il portiere del Brattvåg, Kieran Baskett prima del rigore decisivo ha calciato il pallone via dal dischetto. Il gest non è servito a nulla: il tiratore del Moss è rimasto freddo e ha segnato il 5-4 che è valso la salvezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Una cosa mai vista! Rigore decisivo, il portiere distrae l'attaccante così

