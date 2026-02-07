Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa, Rasmus Hojlund si prende la scena. L’attaccante del Napoli ammette che deve migliorare sui rigori, anche se si sente fortunato a aver segnato. “Mi piace assumermi responsabilità”, dice, e si prepara a lavorare per essere più sicuro quando si tratta di calciare dagli 11 metri. Al termine della partita, il norvegese ha commentato la sua prestazione ai microfoni di DAZN, sottolineando il suo ruolo nel colpaccio ottenuto in extremis.

Hojlund ammette: «Devo allenarmi un po' sui rigori, sono stato fortunato. Mi piace prendermi la responsabilità»

Dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa a Marassi, Rasmus Hojlund si è fermato ai microfoni di Dazn.

Yassine Bounou, conosciuto come Bono, ha condiviso il suo approccio sui rigori, riconoscendo l’importanza di un mix tra intuito e fortuna.

