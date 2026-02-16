Harry Styles sarà il curatore del Meltdown Festival di Londra

Harry Styles ha preso in mano la direzione del Meltdown Festival di Londra, dopo essere stato scelto come curatore per il 2026. La sua nomina deriva dalla volontà di portare un tocco personale all’evento, che quest’anno durerà undici giorni e offrirà concerti, esposizioni artistiche e laboratori creativi. L’artista britannico ha già annunciato alcune delle sue idee per il festival, tra cui un concerto speciale e incontri con giovani talenti locali.

Harry Styles è stato nominato curatore del Meltdown Festival 2026,a Londra. A lui, dunque, l'onere e l'onore di dar vita a un programma che comprenda musica, arte e workshop nell'arco di undici giorni (dall'11 al 21 giugno). La line-up completa di artisti e attività dovrebbe arrivare in primavera. Giunto alla sua trentunesima edizione, il Meltdown si svolge ogni anno al Southbank Centre, nella capitale inglese, ed è definito "il festival musicale curato da artisti più longevo al mondo". Il cantautore britannico va a unirsi a una lista di ex curatori decisamente prestigiosa, da David Bowie a Yoko Ono, da Patti Smith a Nick Cave, a Robert Smith.