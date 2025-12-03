American Horror Story | svelato il motivo per cui Sarah Paulson ha lasciato la serie nella decima stagione

Sarah Paulson è tornata a parlare del suo addio a American Horror Story, una decisione che ha segnato la fine di un percorso iniziato nel 2011 e che l’ha resa una delle interpreti più iconiche dell’antologia horror creata da Ryan Murphy. Dopo dieci stagioni di ruoli intensi, spiazzanti e spesso disturbanti, l’attrice scelse di fermarsi e ora, spiega finalmente il perché. Secondo quanto riportato da Screenrant infatti, la sua uscita di scena non è stata dettata da conflitti creativi, ma da un bisogno urgente di preservare la propria salute, infatti dopo anni passati a interpretare personaggi terrorizzati o in situazioni estreme, il suo corpo aveva smesso di distinguere la finzione dalla realtà. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - American Horror Story: svelato il motivo per cui Sarah Paulson ha lasciato la serie nella decima stagione

