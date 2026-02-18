Google IO 2026 si terrà il 19 maggio, dopo che il CEO Sundar Pichai ha annunciato le date ufficiali sui social. La conferma arriva mentre gli appassionati si preparano a scoprire le novità tecnologiche che l’azienda presenterà. Quest’anno, l’evento si svolgerà in presenza, attirando sviluppatori e addetti ai lavori da tutto il mondo.

l’attenzione è rivolta a google io 2026, confermato per il mese di maggio. l’annuncio ufficiale arriva tramite l’account del ceo Sundar pichai, che comunica le date del festival: 19 e 20 maggio 2026. si tratta di un evento di due giorni orientato principalmente alle novità software, con pochissimo spazio riservato all’hardware rispetto agli appuntamenti precedenti. data e cornice dell’evento google io 2026. la cornice temporale è definita come periodo di due giorni, durante i quali verranno rivelate novità legate all’ecosistema google. le anticipazioni indicano: aggiornamenti android e nuove funzionalità legate al sistema operativo, nonché progressi sull’iniziativa android for desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google i/o 2026 data confermata: 19 maggio cosa aspettarsi

Google i/o 2026 si terrà a maggio: novità, date e cosa aspettarsiGoogle IO 2026 si svolgerà a maggio dopo che l’azienda ha annunciato le date ufficiali, attirando sviluppatori e appassionati di tecnologia da tutto il mondo.

Google i/o 2026 in programma dal 19 al 20 maggio 2026Google ha annunciato che l’edizione 2026 del suo evento annuale si terrà dal 19 al 20 maggio, confermando la presenza di conferenze e dimostrazioni dal vivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.