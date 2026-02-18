Google i o 2026 data confermata | 19 maggio cosa aspettarsi
Google IO 2026 si terrà il 19 maggio, dopo che il CEO Sundar Pichai ha annunciato le date ufficiali sui social. La conferma arriva mentre gli appassionati si preparano a scoprire le novità tecnologiche che l’azienda presenterà. Quest’anno, l’evento si svolgerà in presenza, attirando sviluppatori e addetti ai lavori da tutto il mondo.
l’attenzione è rivolta a google io 2026, confermato per il mese di maggio. l’annuncio ufficiale arriva tramite l’account del ceo Sundar pichai, che comunica le date del festival: 19 e 20 maggio 2026. si tratta di un evento di due giorni orientato principalmente alle novità software, con pochissimo spazio riservato all’hardware rispetto agli appuntamenti precedenti. data e cornice dell’evento google io 2026. la cornice temporale è definita come periodo di due giorni, durante i quali verranno rivelate novità legate all’ecosistema google. le anticipazioni indicano: aggiornamenti android e nuove funzionalità legate al sistema operativo, nonché progressi sull’iniziativa android for desktop. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Google i/o 2026 si terrà a maggio: novità, date e cosa aspettarsiGoogle IO 2026 si svolgerà a maggio dopo che l’azienda ha annunciato le date ufficiali, attirando sviluppatori e appassionati di tecnologia da tutto il mondo.
Google i/o 2026 in programma dal 19 al 20 maggio 2026Google ha annunciato che l’edizione 2026 del suo evento annuale si terrà dal 19 al 20 maggio, confermando la presenza di conferenze e dimostrazioni dal vivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google Play di febbraio 2026; Io ero lì... - Mostra fotografica di Carlo Mura | Inaugurazione: sabato 14 febbraio 2026 ore 17:30; Google testa alcune novità per Telefono e Contatti; Dal Galentine’s Day all’AI in cucina, San Valentino cambia pelle.
Google Chrome a rischio: aggiorna subito il browserSe usi Google Chrome, è il momento di controllare gli aggiornamenti. Google ha rilasciato una patch di emergenza per correggere una vulnerabilità critica già ... tecnoandroid.it
Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google Play di febbraio 2026 (aggiornato)Google ha pubblicato il bollettino dell'Aggiornamento di sistema di Google del mese di febbraio 2026: ecco le novità e come installarle. tuttoandroid.net
Elon Musk e Google esplorano data centers spaziali per l'IA, sfruttando l'energia solare e riducendo l'impatto terrestre. La sfida è lanciare un milione di satelliti, ma i benefici potrebbero arrivare entro il 2040 facebook
"Google ottimizza le tracce(TG:e10838).yjv" - Results on X | Live Posts & Updates x.com