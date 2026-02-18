Nel match tra Milan e Como, l’arbitro Mariani ha annullato un gol importante al Como e ha squalificato Paz, suscitando molte polemiche. La decisione ha provocato confusione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, soprattutto perché il gol era stato segnato con un’azione ritenuta regolare. Durante il recupero della partita, le scelte dell’arbitro hanno acceso discussioni sulla correttezza delle sue valutazioni. La serata di San Siro si è conclusa con molte domande sui criteri adottati dall’arbitro in quei momenti cruciali.

Gol annullato al Como e Paz squalificato: le decisioni controverse di Mariani nel Milan-Como

