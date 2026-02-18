Giovedì 20 febbraio porterà forti temporali nelle pianure e nevicate in montagna, interrompendo una settimana di sole. Le previsioni indicano che i temporali si svilupperanno nel pomeriggio, con fulmini e pioggia intensa che coinvolgeranno diverse città. Nel frattempo, le cime delle Alpi si copriranno di neve fresca, creando disagi per chi deve spostarsi o sciare.

La quiete prima della tempesta. Potremmo definire così la situazione meteorologica odierna. La giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio, trascorrerà infatti con un cielo soleggiato o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno da nord e gelate deboli in pianura. Milano si è svegliata illuminata dai raggi di sole e con un cielo limpido, proprio come ieri. In montagna la situazione resta da monitorare dopo le bufere di neve che hanno impedito lo svolgimento delle gare di sci free style a Livigno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Saranno recuperate a partire da oggi. Domani, giovedì 19 febbraio, la brusca inversione con meteo con pioggia in pianura e nevicate in alta quota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giovedì nero in arrivo: forti temporali in pianura e nevicate in montagna spezzano la settimana di sole. Le previsioni meteo

Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteoDalle previsioni meteo emerge un’instabilità in arrivo sull’Italia, con venti di Scirocco, pioggia e temporali.

Previsioni meteo per la settimana, piogge e temporali in arrivoIn Italia, questa settimana si preannuncia all’insegna del maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.