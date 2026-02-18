Giletti sulle polemiche di Inter Juventus | Se fossimo in un paese normale Bastoni non giocherebbe per due o tre partite…

Massimo Giletti ha commentato le polemiche nate dopo la partita tra Inter e Juventus, spiegando che, in un paese normale, Bastoni non giocherebbe per più di due o tre partite. La sua dichiarazione nasce dalla discussione sulle decisioni arbitrali e le conseguenze sul giocatore. Giletti ha anche aggiunto che le polemiche rischiano di diventare troppo accese senza motivo reale. La questione si concentra sulle regole e le sanzioni che, secondo lui, dovrebbero essere più chiare e rispettate. La discussione continua a infiammare tifoserie e addetti ai lavori.

Inter News 24 Giletti, intervistato a Tmw Radio, ha parlato così delle polemiche scoppiate dopo la sfida tra Inter e Juventus. Il post-partita di Inter-Juventus continua a generare polemiche feroci, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Massimo Giletti a TMW Radio. Il noto conduttore non ha risparmiato critiche alla gestione arbitrale e alla reazione dei dirigenti, puntando il dito contro un sistema che fatica a trovare coerenza. Giletti ha liquidato con fermezza le tesi difensive nerazzurre: « Se facciamo come Marotta, tornando indietro nel tempo parlando di altri casi, non ne usciamo ». Secondo il giornalista, il problema è strutturale e riguarda decisioni definite allucinanti prese da direttori di gara e assistenti al video fin dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

