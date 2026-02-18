Andrea Sempio ha affermato di non essere coinvolto in attività di corruzione, chiarendo di aver avuto solo incontri ufficiali con gli inquirenti. La causa di questa dichiarazione risiede nell’indagine parallela al caso di Garlasco, che lo riguarda direttamente. Sempio ha spiegato di aver evitato qualsiasi contatto con Venditti al di fuori delle domande formali, negando ogni rapporto ambiguo. La sua posizione resta ferma e senza sbavature, mentre le indagini continuano a concentrarsi su altri possibili coinvolgimenti. La situazione resta sotto attenta osservazione da parte degli investigatori.

Nella sua intervista-fiume rilasciata per il Tg1 Andrea Sempio ha parlato anche dell’inchiesta parallela, quella fatta partire dalla Procura di Brescia a carico dell’ex procuratore Mario Venditti. L’ipotesi degli inquirenti è che la famiglia Sempio, nello specifico il padre Giuseppe, avrebbe mobilitato denari a favore proprio di Venditti per spingerlo ad archiviare la prima indagine che coinvolgeva l’amico di Marco Poggi. Sempio al Tg1 respinge ogni sospetto, e aggiunge che i soli denari spesi dalla famiglia erano stati destinati agli avvocati. Andrea Sempio nega ogni tipo di corruzione Quando Andrea Sempio è stato intervistato da Giuseppe La Venia per il Tg1, oltre a riflettere sull’inchiesta che lo vede come indagato per omicidio in concorso nel delitto di Garlasco, ha parlato anche del fascicolo aperto dalla Procura di Brescia a carico di Mario Venditti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio nega la corruzione, "nessun contatto con gli inquirenti al di là degli interrogatori"

Garlasco, nel pc di Chiara Poggi nessun contatto con Andrea Sempio tra le chat di MSNAndrea Sempio non compare tra i contatti di Chiara Poggi su MSN, a causa di questa assenza emergono nuove piste nel caso di Garlasco.

Leggi anche: Garlasco, la voce su Andrea Sempio: “Il movente, gli inquirenti hanno trovato tutto”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.