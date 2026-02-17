Diretta gol Champions League LIVE | Galatasaray Juve 1-2

Il gol di Federico Chiesa ha deciso il match tra Galatasaray e Juventus, conclusosi con il punteggio di 2-1. La rete dell’attaccante italiano ha portato i bianconeri in vantaggio nel secondo tempo, dopo una fase di partita equilibrata. La partita si è giocata a Istanbul, davanti a circa 50.000 tifosi e ha visto la Juventus conquistare un risultato importante in trasferta. Segui in tempo reale tutte le azioni e i gol della Champions League con Calcionews24.

Inter senza Çalhanoglu e Frattesi per la trasferta di Champions League in Norvegia: i due, infatti, saranno assenti contro il Bodø/Glimt. Il turco ha riportato un affaticamento muscolare, dopo essere rientrato dall'infortunio che lo aveva tenuto fuori nell'ultimo peri