Juve Cagliari Marco Baridon a caldissimo | Impossibile rinunciare a Yildiz quella frase di Spalletti sul 10…Ma ci sono due note negative – VIDEO

Juventusnews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Juve Cagliari, Marco Baridon a caldissimo ha commentato in questo VIDEO la vittoria per 2-1 dei bianconeri all’Allianz Stadium. «Tre punti. Partiamo da qui». Inizia con pragmatismo la disamina di Marco Baridon, direttore di , dopo il successo casalingo della Juventus contro il Cagliari. Una vittoria sofferta (2-1), arrivata in rimonta, che permette alla squadra di Luciano Spalletti di dare continuità ai risultati dopo l’impresa in Champions League, ma che lascia aperti alcuni interrogativi sulla gestione del match.           Visualizza questo post su Instagram                         Un post condiviso da (@com) Yildiz, la luce nel buio: impossibile rinunciarvi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve cagliari marco baridon a caldissimo impossibile rinunciare a yildiz quella frase di spalletti sul 108230ma ci sono due note negative 8211 video

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Marco Baridon a caldissimo: «Impossibile rinunciare a Yildiz, quella frase di Spalletti sul 10…Ma ci sono due note negative» – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

juve cagliari marco baridonJuve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita - Juve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: manca sempre meno alla sfida di campionato in programma alle 18 (Marco Baridon e Andrea Bargione inviati all’Allianz Stadi ... Scrive juventusnews24.com

juve cagliari marco baridonConferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni - Conferenza stampa Spalletti post Juve Cagliari: le sue dichiarazioni dopo il match della 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stam ... Da juventusnews24.com

juve cagliari marco baridonPalestra incontenibile anche contro la Juve: i suoi numeri sono impressionanti - L’esterno del Cagliari, di proprietà dell’ Atalanta, è stato ancora una volta uno dei migliori in campo ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Cagliari Marco Baridon