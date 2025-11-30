Juve Cagliari Marco Baridon a caldissimo | Impossibile rinunciare a Yildiz quella frase di Spalletti sul 10…Ma ci sono due note negative – VIDEO

di Marco Baridon Juve Cagliari, Marco Baridon a caldissimo ha commentato in questo VIDEO la vittoria per 2-1 dei bianconeri all’Allianz Stadium. «Tre punti. Partiamo da qui». Inizia con pragmatismo la disamina di Marco Baridon, direttore di , dopo il successo casalingo della Juventus contro il Cagliari. Una vittoria sofferta (2-1), arrivata in rimonta, che permette alla squadra di Luciano Spalletti di dare continuità ai risultati dopo l’impresa in Champions League, ma che lascia aperti alcuni interrogativi sulla gestione del match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Yildiz, la luce nel buio: impossibile rinunciarvi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari, Marco Baridon a caldissimo: «Impossibile rinunciare a Yildiz, quella frase di Spalletti sul 10…Ma ci sono due note negative» – VIDEO

