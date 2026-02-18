Fondi pensione di new york citano in giudizio at&t per le politiche sulla diversità

Un gruppo di fondi pensione di New York ha citato in giudizio AT&T, accusandola di non essere trasparente sulle politiche di diversità aziendale. La causa nasce dalla richiesta di accesso a dati dettagliati sulle iniziative di inclusione e rappresentanza all’interno dell’azienda. I fondi pensione vogliono verificare se AT&T rispetti gli impegni presi in materia di equità e inclusione. La disputa si concentra sulla mancanza di informazioni chiare e complete che le parti ritengono fondamentali. La questione resta aperta e il procedimento legale è in corso.

Questo articolo sintetizza il contenzioso tra at&t e una coalizione di fondi pensione pubblici di new york riguardo alla mancata divulgazione della diversità all’interno della società. vengono analizzate le ragioni della causa, le posizioni delle parti e le possibili ripercussioni per la governance aziendale, senza introdurre dettagli non supportati dalle informazioni disponibili. at&t e i fondi pensione di new york: contenzioso sulla divulgazione della diversità. Quattro fondi pensione pubblici della città hanno avviato un’azione legale presso una cour fédérale di manhattan per contestare l’ esclusione di una proposta dall’ordine del giorno della riunione annuale 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Fondi pensione di new york citano in giudizio at&t per le politiche sulla diversità Leggi anche: Manovra, ok alla stretta sulla pensione anticipata. Più aiuti alle imprese e fondi all'editoria Leggi anche: Tacchinardi duro sulla Juve: «Non è ancora pronta per competere». Poi il giudizio negativo sulla gestione di Yildiz e la soluzione per migliorare le cose Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fondi pensione, le mosse da fare per non perdere i vantaggi della Manovra 2026; Fondi pensione: calcolo, simulazione e rendimenti aggiornati a febbraio 2026; Covip, nuovi poteri di vigilanza sui fondi sanitari integrativi; Fondo pensione per la scuola: al via il silenzio-assenso. Con Mamdani a rischio gli investimenti dei fondi pensione di New York nei titoli israelianiIsraele teme che i fondi pensione della città di New York possano disinvestire dalle obbligazioni dello Stato ebraico ora che è sindaco il musulmano e pro-Pal Zohran Mamdani. Secondo un'analisi della ... iltempo.it Fondi pensione, il 2026 può essere l’anno della riscossa: ecco cosa cambia davveroNei nove mesi 2025, rilevano le statistiche dell’autorità di controllo presieduta da Mario Pepe, la crescita è stata del 3,1%, ovvero poco più di 300 mila iscritti, rispetto agli 11,12 milioni di fine ... milanofinanza.it Fondi pensione, le mosse da fare per non perdere i vantaggi della Manovra 2026 x.com Dal 2026 l’ingresso nei fondi pensione cambia davvero. Se inizi a lavorare e non fai una scelta esplicita, il sistema può decidere per te: TFR, contributi e percorso di investimento. Tutto questo può essere una protezione. Ma può diventare un rischio se non sai facebook