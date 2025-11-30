Tacchinardi duro sulla Juve | Non è ancora pronta per competere Poi il giudizio negativo sulla gestione di Yildiz e la soluzione per migliorare le cose
Tacchinardi boccia la rosa: troppo dipendente da Yildiz, manca la personalità. Intervenire a gennaio stile Davids è determinante. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento bianconero a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup a Como. Nonostante le recenti vittorie in rimonta contro BodøGlimt e Cagliari, Tacchinardi è netto: la Juve non è ancora pronta. Tacchinardi crede che Luciano Spalletti sia molto preparato ma stia cominciando a capire le problematiche strutturali della squadra, in particolare quella della personalità, della gestione e della pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Tacchinardi attacca il giocatore della Juve: 'Fa i balletti ma qui c'è poco da festeggiare' DI CHI SI TRATTA https://blstg.news/eYvS/ - facebook.com Vai su Facebook
"#Tacchinardi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Juve, Tacchinardi duro: 'Calciopoli? Una pagliacciata, mi sarei rifiutato di andare in B' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il Bianconero, tuonando contro il caso Calciopoli e definendo una pagliacciata lo scandalo che colpì la Juventus nel ... Secondo it.blastingnews.com
Juve, Tacchinardi: 'Grossa possibilità di fare male all'Inter in questo derby d'Italia' - Secondo quanto riferito ai microfoni de Il BiancoNero dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi, la Juventus sabato pomeriggio avrà una grande occasione di colpire l'Inter nel derby d'Italia e questo per ... Si legge su it.blastingnews.com
Tacchinardi: “Juve in caduta libera. Mancano carattere e carisma. Serve un elettroshock” - Alessio Tacchinardi, 11 anni alla Juventus, la sua ex squadra caccia l’allenatore, non vince da 8 partite, non segna da 4. Si legge su repubblica.it