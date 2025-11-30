Tacchinardi duro sulla Juve | Non è ancora pronta per competere Poi il giudizio negativo sulla gestione di Yildiz e la soluzione per migliorare le cose

Tacchinardi boccia la rosa: troppo dipendente da Yildiz, manca la personalità. Intervenire a gennaio stile Davids è determinante. Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato il momento bianconero a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup a Como. Nonostante le recenti vittorie in rimonta contro BodøGlimt e Cagliari, Tacchinardi è netto: la Juve non è ancora pronta. Tacchinardi crede che Luciano Spalletti sia molto preparato ma stia cominciando a capire le problematiche strutturali della squadra, in particolare quella della personalità, della gestione e della pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

