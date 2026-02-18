Flora muore di tumore a 40 anni | lo stesso drammatico destino del fratello

Flora Sossella, 40 anni, è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore, una malattia che aveva già colpito il suo fratello. La sua morte si è verificata poco distante dal confine tra Trentino e Lombardia, nel piccolo paese di Ponte Caffaro, frazione di Bagolino. Flora aveva affrontato le cure, ma la malattia si è rivelata troppo aggressiva. La sua scomparsa ha lasciato senza parole la comunità locale, che ricorda il suo sorriso e la sua determinazione. La famiglia si prepara a vivere questo momento di dolore.

Poco dopo il confine tra il Trentino e la Lombardia, c'è Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, che in queste ore sta vivendo un dramma devastante, ovvero la scomparsa di Flora Sossella, stroncata da una malattia a soli 40 anni. La donna si è spenta nella mattinata di martedì 17 febbraio, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e tra gli amici, che la ricordano come "una ragazza meravigliosa", solare, generosa e sempre pronta a donare un sorriso. Lo stesso tragico e crudele destino del fratello Fabio, morto nel gennaio del 2022, a causa di una grave malattia, poco più che trentenne. In pochi anni, due perdite devastanti hanno colpito la stessa famiglia, lasciando un senso di incredulità e di profondo dolore.