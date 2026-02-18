Flora muore di tumore a 40 anni | lo stesso tragico destino del fratello Fabio

Flora Sossella ha perso la vita a causa di un tumore che si è rivelato letale a soli 40 anni. La malattia ha colpito anche suo fratello Fabio, che aveva affrontato un destino simile. La famiglia affronta ora un dolore profondo, dopo aver vissuto anni di lotta contro la malattia. Flora era conosciuta nel piccolo paese di Ponte Caffaro, dove si dedicava al lavoro e alla famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici e vicini, che la ricordano con affetto. La notizia si diffonde tra la comunità locale.

Ponte Caffaro, frazione di Bagolino, piange la scomparsa di Flora Sossella, stroncata da una malattia a soli 40 anni. La donna si è spenta nella mattinata di martedì 17 febbraio, lasciando un vuoto enorme nella sua famiglia e tra gli amici, che la ricordano come "una ragazza meravigliosa", solare, generosa e sempre pronta a donare un sorriso. Lo stesso tragico e crudele destino del fratello Fabio, morto nel gennaio del 2022, a causa di una grave malattia, poco più che trentenne. In pochi anni, due perdite devastanti hanno colpito la stessa famiglia, lasciando un senso di incredulità e di profondo dolore.