Fiorentina Vanoli | Ogni partita è importante ma è ovvio che il pensiero al campionato c' è

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha spiegato che la vittoria contro lo Jagiellonia è fondamentale per la squadra. La motivazione deriva dalla posizione in classifica e dalla possibilità di qualificarsi ai gironi successivi della Conference League. Vanoli ha sottolineato che, anche se ogni partita conta, questa sfida si gioca con l’obiettivo di migliorare il rendimento e avvicinarsi alla qualificazione. La Fiorentina si prepara con determinazione per la partita di domani, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo.
Alla vigilia della sfida di playoff di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia ha preso parola l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questo lavoro lo faccio con passione e grande motivazione, e ogni partita ha una motivazione speciale. Io vengo da una mentalità dove mi hanno insegnato che bisogna provare a vincere anche la partitella dell'allenamento. E' una partita di Conference, quindi è importante. E' un playoff, quindi dobbiamo gestirla nelle due partite. Sarà una partita difficile, per il campo, per le condizioni climatiche, ma non ci devono essere alibi.
Fiorentina, Vanoli in conferenza stampa: «Il mio futuro deve passare in secondo piano. Losanna partita importante. Sugli infortunati…»In vista della delicata sfida di Conference League contro il Losanna, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha illustrato le priorità della squadra e analizzato i temi più caldi della vigilia.
Como-Fiorentina 1-2, Vanoli: "Piedi per terra, ma vittoria importante. Contento per Ranieri"La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Como, e Vanoli spiega che il risultato è stato determinato dalla determinazione della squadra.
Argomenti discussi: Fiorentina in campo a Como: ennesima partita salvezza, 3 punti per la zona tranquillità; Vanoli: La squadra è in crescita, oggi abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta; La Fiorentina e l'ultimo minuto che cambia la storia; Cecconi: Fiorentina, così si ferma il Como. Vanoli? Non c’è alternativa credibile.
Vanoli: La mentalità deve essere quella di vincere ma il pensiero al campionato c'èLa Fiorentina è arrivata a Bialystok e, come da prassi Uefa, il tecnico viola Paolo Vanoli ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del playoff d'andata in Conference
Fabbian, chance europea: la Conference per convincere Vanoli e prendersi la FiorentinaChe il mercato invernale abbia portato alla Fiorentina quelle risorse necessarie per alzare il livello delle prestazioni, consentire a Vanoli di cambiare modulo e iniziare di fatto a
