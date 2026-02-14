Como-Fiorentina 1-2 Vanoli | Piedi per terra ma vittoria importante Contento per Ranieri

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Como, e Vanoli spiega che il risultato è stato determinato dalla determinazione della squadra. La partita si è giocata ieri a Como, dove i toscani hanno saputo resistere agli attacchi degli avversari e conquistare tre punti importanti. Vanoli si dice soddisfatto, anche se chiede ai suoi di restare concentrati.

Firenze, 14 febbraio 2026 - Torna alla vittoria la Fiorentina. E lo fa con una partita ben fatta sul campo del lanciatissimo Como, reduce dal trionfo di Napoli in Coppa Italia. Gara indirizzata dal gol di Fagioli (il primo in campionato) e Kean, freddo sul rigore (bello l'abbraccio con Mandragora, i due erano stati protagonisti in negativo proprio sul dischetto a Reggio Emilia). Ininfluente l'autogol sfortunato di Parisi. Nel finale grande nervosismo del Como (espulso Morata), poco prima il rosso era stato mostrato a Paolo Vanoli. E queste sono le dichiarazioni nel post partita del tecnico della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Como-Fiorentina 1-2, un rigore di Kean regala tre punti ai ViolaÈ sorpresa Fiorentina in questa 25esima giornata di Serie A. Dopo quasi un mese di digiuno, gli uomini di Paolo Vanoli escono dall'ostico campo del Como con ... lapresse.it

Como-Fiorentina 1-2, colpo viola con i gol di Fagioli e KeanComo, 14 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina torna al successo dopo tre partite battendo 2-1 al 'Sinigaglia' il Como e conquistando tre punti ... iltempo.it

La #Fiorentina batte il #Como con le armi di #Fabregas: si sono buttati a terra per tutto il secondo tempo I viola vincono in trasferta 2-1 con reti di #Fagioli e #Kean e non sono più nelle ultime tre. Per il Como si allontana il sogno Champions: un bagno di umiltà facebook

#Fabregas: “Como- #Fiorentina mi ha ricordato una partita contro l’Ascoli. #Morata Chi non sopporta le provocazioni cambi sport” x.com