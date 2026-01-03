La situazione di Moise Kean rimane incerta alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Cremonese. L’attaccante non si è allenato nemmeno ieri, sollevando dubbi sulla sua presenza in campo. A due giorni dall’incontro, resta da capire se mister Vanoli potrà fare affidamento su di lui o se dovrà fare a meno del suo contributo. Nel frattempo, Dodò ha condiviso un post con Solomon, aggiornando i tifosi sulle ultime novità.

FIRENZE – Non si è allenato nemmeno ieri, Moise Kean, con i compagni di squadra. A due giorni dal match casalingo contro la Cremonese, la Fiorentina non scioglie il mistero sul suo attaccante. Andato a New York in “permesso speciale” ma fino a ieri sera, 2 gennaio 2026, non ancora a disposizione dell’allenatore Vanoli. Che . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con Solomon

Leggi anche: Fiorentina: Solomon già a Firenze. Visite e poi allenamento con Vanoli

Leggi anche: Conferenza stampa Vanoli post Fiorentina Juve: «Ecco cosa ho detto alla squadra all’intervallo. Kean è un campione»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiorentina, Kean agita Pioli: ecco le sue condizioni - Il centravanti della Fiorentina ha dovuto disertare l’allenamento di ieri mattina, al Viola Park, per via di un leggero attacco influenzale che l’ha colpito ... corrieredellosport.it

Video Fiorentina Dinamo Kiev (2-1)/ Gol e highlights: Kean, rete e assist! Conference League 11 dicembre 2025 - 1) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Conference League 2025/2026. ilsussidiario.net

Fiorentina, Kean sta con Vanoli: "Usciremo da questa situazione" - Moise Kean non ha dubbi e scommette sul recupero della Fiorentina, puntando forte sul nuovo tecnico Vanoli e ostentando fiducia ... corrieredellosport.it

Un luogo che unisce fascino e mistero a due passi dal centro dell'arte fiorentina - facebook.com facebook