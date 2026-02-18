Fiorentina rivoluzione Vanoli | Kean e Dodò fuori dai convocati

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha deciso di lasciare fuori Kean e Dodò dalla lista dei convocati per la partita in Polonia. Questa scelta deriva dalla volontà di proteggere i giocatori più importanti in vista della difficile sfida contro il Pisa, in programma lunedì. Kean e Dodò non sono stati inseriti nell’elenco, anche se sono disponibili. La mossa di Vanoli segna un cambio netto nelle convocazioni e punta a mantenere alta la concentrazione in vista di impegni decisivi. La formazione viola si prepara così a una trasferta cruciale.

Rivoluzione totale in casa Fiorentina per la trasferta di Conference League in Polonia. Il tecnico Paolo Vanoli ha ufficializzato l'esclusione di Moise Kean e Dodò dalla lista dei convocati per il match contro lo Jagiellonia, decidendo di preservare i suoi uomini chiave in vista della delicatissima sfida salvezza di lunedì contro il Pisa. Una scelta drastica che ridisegna completamente il volto dei viola, presentatisi all'imbarco con una rosa composta da soli 23 elementi, di cui ben otto provenienti dalla Primavera. Oltre alle punte di diamante del roster, rimangono a Firenze anche De Gea, Solomon e Gudmundsson, lasciati a riposo per gestire i carichi di lavoro in un momento critico della stagione.

