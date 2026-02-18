Fiorentina ha annunciato i convocati per la partita contro lo Jagiellonia, a causa di alcuni infortuni e assenze. Tra i 23 giocatori chiamati da Vanoli, otto sono giovani della Primavera, pronti a debuttare in questa competizione. Tra i nomi assenti c’è anche Dodò, che non figura nella lista. La squadra si prepara a partire per la Polonia, dove cercherà di ottenere un risultato positivo nella sfida di domani sera. I tifosi aspettano con ansia la formazione che scenderà in campo.

FIRENZE – Ci sono 8 ragazzi della Primavera fra i 23 convocati di Paolo Vanoli per l’andata dei playoff di Conference League in programma domani alle 21 in Polonia contro lo Jagiellonia. Nell’elenco non figurano molti big: Kean, Dodo, De Gea, Solomon, Gudmundsson oltre Brescianini, Rugani e Christensen eslusi dalla lista Uefa. Paolo Vanoli, come detto, ha chiamato 8 giocatori della Primavera. Ecco l’elenco completo dei convocati: portieri Leonardelli, Lezzerini, Magalotti; difensori Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti; centrocampisti Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno; attaccanti Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: i convocati per lo Jagiellonia. Assente anche Dodò. Chiamati 8 ragazzi della Primavera. Probabile formazione

Convocati Fiorentina per lo Jagiellonia, la lista di Vanoli: sorprendono le esclusioni di Dodo e Kean! Il motivoLa lista di Vanoli per la partita contro lo Jagiellonia ha sorpreso, perché Dodo e Kean sono stati esclusi senza motivi di infortunio.

Fiorentina, Vanoli esclude Dodo e Kean: le scelte a sorpresa per lo JagielloniaLa Fiorentina ha deciso di escludere Dodo e Kean dalla formazione per la partita contro lo Jagiellonia, un’operazione sorpresa di Vanoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.