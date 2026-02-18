festeggiamo il carnevale ambrosiano con compagnia carnevale

In occasione del Carnevale Ambrosiano 2026, Compagnia Carnevale anima i quartieri della città con una serie di proposte gratuite per bambini e famiglie. Il programma si apre giovedì 19 febbraio con “Arlecchino Trasformato dall’Amore” alle ore 14.15 a Spazio Teatro 89 (zona Quarto Cagnino - San Siro) e prosegue sempre nel Municipio 7 venerdì 20 febbraio alle ore 14.30 a Baggio con il laboratorio a numero chiuso ""W le Maschere!" seguito dall’animazione spettacolo “Le Belle Favole” alle 16 presso il Padiglione di via Pistoia. Sabato il programma si conclude con una grande festa nel quartiere Greco, con una parata in costume che prende vita in via Melchiorre Gioia (davanti a Cassina de’ Pomm) per proseguire fino al Borgo Intergenerazionale Greco (via Carlo Conti 20) dove verrà replicato lo spettacolo Arlecchino Trasformato dall’Amore alle ore 11.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Carnevale Ambrosiano 2026: le anticipazioni da MilanoMilano si prepara a festeggiare il Carnevale Ambrosiano dal 13 al 25 febbraio 2026.

Carnevale 2026: quando inizia e quando finisce il rito ambrosianoIl Carnevale 2026 si avvicina, portando con sé le tradizioni del rito ambrosiano e l’atmosfera festosa tipica di questo periodo.

Carnevale Ambrosiano: perché a Milano si festeggia fino a sabato?Mentre il resto d'Italia mette via i coriandoli domani, a Milano e dintorni la festa continua fino a sabato 21 febbraio. Ma perché esiste questa eccezione? nostrofiglio.it

A Milano non finisce il Carnevale il 17: eventi e idee family fino al 21 febbraioA Milano il Carnevale continua dopo Martedì Grasso: fino a sabato 21 febbraio 2026. Idee facili per famiglie con eventi gratuiti e checklist last minute. nostrofiglio.it

