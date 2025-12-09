Torna il Cineclub dei Piccoli appuntamento al Cinema Lux per la sesta edizione
Tutto pronto per la sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”, il festival cinematografico dedicato ai più giovani e alle famiglie, in programma al Cinema Lux da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Tre giornate ricche di proiezioni, animazione, laboratori e grandi classici del cinema, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Cineclub dei Piccoli: torna il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini
Torna la rassegna invernale del CineClub "Claudio Zambelli", con una programmazione ricchissima che da dicembre a gennaio porta sul grande schermo storie emozionanti, prime visioni e titoli per tutte le età. Dal dramma d’autore alle commedie italiane, - facebook.com Vai su Facebook
Il leggendario gangster Tommy Shelby torna in Peaky Blinders: The Immortal Man. Dal 20 marzo 2026, solo su Netflix. Vai su X
A Messina torna il Cineclub dei Piccoli: dal 12 al 14 dicembre appuntamento al cinema Lux - Dal 12 al 14 dicembre torna Il Cineclub dei Piccoli a Messina al Cinema Lux; il festival cinematografico per famiglie e i più piccoli. Riporta normanno.com
Malore fatale sulle piste da sci: 43enne muore a Livigno
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it