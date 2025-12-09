Torna il Cineclub dei Piccoli appuntamento al Cinema Lux per la sesta edizione

Tutto pronto per la sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”, il festival cinematografico dedicato ai più giovani e alle famiglie, in programma al Cinema Lux da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Tre giornate ricche di proiezioni, animazione, laboratori e grandi classici del cinema, con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

